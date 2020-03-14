Власти Москвы рекомендовали школам при иностранных посольствах уйти на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Накануне ведомство направило соответствующее письмо в десять образовательных учреждений при диппредставительствах государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Помимо этого, рекомендации уйти с понедельника на двухнедельный карантин либо перейти на дистанционное обучение получили частные школы столицы. Депздрав направил соответствующие письма почти 230 негосударственным образовательным учреждениям. По официальным данным, в России выявлено 45 случаев заражения коронавирусом.