Власти Москвы рекомендовали школам при иностранных посольствах уйти на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Накануне ведомство направило соответствующее письмо в десять образовательных учреждений при диппредставительствах государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Помимо этого, рекомендации уйти с понедельника на двухнедельный карантин либо перейти на дистанционное обучение получили частные школы столицы. Депздрав направил соответствующие письма почти 230 негосударственным образовательным учреждениям. По официальным данным, в России выявлено 45 случаев заражения коронавирусом.
2020-03-14T03:05:00+03:00
2020-03-14T03:07:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605368-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 14 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…