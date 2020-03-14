Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за коронавируса с понедельника будут работать из дома, если в их личном присутствии на работе нет абсолютной необходимости. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Это решение будет действовать до 12 апреля. Через три недели ситуацию оценят еще раз на предмет необходимости сохранения данного режима. Подчеркивается, что ООН при этом не прекращает свою работу. Накануне мэр Нью-Йорка объявил о введении в городе чрезвычайного положения.