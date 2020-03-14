Президент Украины Владимир Зеленский попросил уехавших за границу граждан вернуться в страну в течение трех суток

С 17 марта на две недели будет приостановлено регулярное авиасообщение. Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться, должны обратиться в украинское консульство. Их вернут на Украину отдельными нерегулярными рейсами с помощью украинских авиакомпаний, сообщается на сайте главы государства. По его словам, в эти выходные специальный борт доставит домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении. Зеленский также посоветовал воздержаться от поездок в другие страны без крайней необходимости, особенно от туристических путешествий. Всех вернувшихся проверят медики. Президент отметил, что в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе снабдят экспресс-тестами на новый коронавирус, а государство будет стимулировать запуск производства средств индивидуальной защиты.