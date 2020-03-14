Президент Украины Владимир Зеленский попросил уехавших за границу граждан вернуться в страну в течение трех суток

С 17 марта на две недели будет приостановлено регулярное авиасообщение. Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться, должны обратиться в украинское консульство. Их вернут на Украину отдельными нерегулярными рейсами с помощью украинских авиакомпаний, сообщается на сайте главы государства. По его словам, в эти выходные специальный борт доставит домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении. Зеленский также посоветовал воздержаться от поездок в другие страны без крайней необходимости, особенно от туристических путешествий. Всех вернувшихся проверят медики. Президент отметил, что в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе снабдят экспресс-тестами на новый коронавирус, а государство будет стимулировать запуск производства средств индивидуальной защиты.
2020-03-14T02:07:00+03:00
2020-03-14T02:08:49+03:00
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02:07, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…