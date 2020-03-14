РЖД вернет деньги за невозвратные билеты

Решение принято в связи с тем, что в России отменили ряд массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте компании. Пассажиры, которые были вынуждены отказаться от поездок, смогут сдать билеты в кассы с 14 марта по 10 апреля. Те же, кто сейчас оказался на карантине, смогут сделать это после снятия ограничений. Для этого необходимо предъявить справку из медучреждений. Однако в этом случае комиссия за возврат билета составит чуть более 200 руб.

Накануне РЖД отменили поезда в Прагу по просьбе «Чешских железных дорог». Власти Чехии на 30 дней ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Россия также с 16 марта временно ограничит пассажирские авиаперевозки в страны Евросоюза, а также в Швейцарию и Норвегию. Исключение составят регулярные рейсы в столицы европейских стран, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево. Ограничения не будут действовать в отношении чартеров, которые вывозят домой граждан России и ЕС.