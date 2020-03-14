Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин минимум на 60 дней в связи с угрозой коронавируса

По мнению бизнесмена, промедление приведет к тому, что эпидемия будет носить бесконтрольный характер. Это, в свою очередь, приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году. «Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение, считает миллиардер. Он отметил, что россияне не готовы к эпидемии, базовые меры предосторожности игнорируются. «Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», написал он в своем телеграм-канале. По его мнению, первым шагом должно стать закрытие границ, отмена всех массовых мероприятий и обеспечение для людей возможность провести дома 60 дней. Дерипаска напомнил о ситуации с распространением Эболы в Африке в 2015 году, когда только изоляция Гвинеи, а также «слаженные действия военных, полиции и российских врачей» позволили остановить эпидемию.