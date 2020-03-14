Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин минимум на 60 дней в связи с угрозой коронавируса

По мнению бизнесмена, промедление приведет к тому, что эпидемия будет носить бесконтрольный характер. Это, в свою очередь, приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году. «Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение, считает миллиардер. Он отметил, что россияне не готовы к эпидемии, базовые меры предосторожности игнорируются. «Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», написал он в своем телеграм-канале. По его мнению, первым шагом должно стать закрытие границ, отмена всех массовых мероприятий и обеспечение для людей возможность провести дома 60 дней. Дерипаска напомнил о ситуации с распространением Эболы в Африке в 2015 году, когда только изоляция Гвинеи, а также «слаженные действия военных, полиции и российских врачей» позволили остановить эпидемию.
2020-03-14T02:05:00+03:00
2020-03-14T02:06:10+03:00
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02:05, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…