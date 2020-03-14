Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Его уход, как отмечается в пресс-релизе компании, связан с желанием посвящать больше времени благотворительной деятельности. 64-летний Гейтс был гендиректором основанной им Microsoft до 2008 года. Он ушел с этой должности по той же причине — чтобы уделять больше времени своему фонду, который поддерживает социальные, образовательные, медицинские проекты и инициативы в сфере гендерного равенства. По данным Forbes, бизнесмен занимает второе место в списке богатейших людей планеты с состоянием свыше 100 миллиардов долларов.
2020-03-14T01:12:00+03:00
2020-03-14T01:14:10+03:00
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01:12, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…