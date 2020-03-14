Олег Дерипаска заявил о необходимости ввести в России полный карантин в связи с коронавирусом

По мнению бизнесмена, на 60 дней надо закрыть границы для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Он считает это минимальным сроком для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших. Руководители предприятий и госучреждений должны в течение двух дней подготовить все необходимые для этого меры. «Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — написал миллиардер в своем Telegram-канале. Он полагает, что если в ближайшее время не принять таких мер, остановить распространение инфекции и рост числа заболевших будет невозможно. Сейчас страна не готова к эпидемии коронавируса, россияне игнорируют базовые меры предосторожности, считает Дерипаска. «Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», — отметил бизнесмен.