Олег Дерипаска заявил о необходимости ввести в России полный карантин в связи с коронавирусом

По мнению бизнесмена, на 60 дней надо закрыть границы для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Он считает это минимальным сроком для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших. Руководители предприятий и госучреждений должны в течение двух дней подготовить все необходимые для этого меры. «Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — написал миллиардер в своем Telegram-канале. Он полагает, что если в ближайшее время не принять таких мер, остановить распространение инфекции и рост числа заболевших будет невозможно. Сейчас страна не готова к эпидемии коронавируса, россияне игнорируют базовые меры предосторожности, считает Дерипаска. «Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», — отметил бизнесмен.
2020-03-14T01:11:00+03:00
2020-03-14T01:12:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605354-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 14 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…