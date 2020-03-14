Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию

Регулярные рейсы будут выполнять только в европейские столицы и только из аэропорта Шереметьево. Кроме того, запрет не распространяется на чартеры и не касается авиасообщения с Великобританией. Решение принято оперативным штабом по предупреждению распространения коронавируса. В России, по официальным данным, инфекцию обнаружили у 45 человек. Большинство зараженных недавно посещали европейские страны.
2020-03-14T01:09:00+03:00
2020-03-14T01:11:34+03:00
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01:09, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…