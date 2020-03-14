Кипр вводит с воскресенья 15-дневный запрет на въезд в страну для неаккредитованных иностранных граждан

Об этом сообщил в телеобращении к нации президент островного государства Никос Анастасиадис. Исключение сделано для студентов, которые обучаются в кипрских вузах, и иностранцев, у которых есть профессиональные обязательства, подтвержденные разрешением, выданным компетентным министерством.
2020-03-14T01:08:00+03:00
2020-03-14T01:09:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605350-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 14 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…