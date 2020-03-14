Кипр вводит с воскресенья 15-дневный запрет на въезд в страну для неаккредитованных иностранных граждан

Об этом сообщил в телеобращении к нации президент островного государства Никос Анастасиадис. Исключение сделано для студентов, которые обучаются в кипрских вузах, и иностранцев, у которых есть профессиональные обязательства, подтвержденные разрешением, выданным компетентным министерством.