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01:08, 14 марта 2020

Кипр вводит с воскресенья 15-дневный запрет на въезд в страну для неаккредитованных иностранных граждан

Об этом сообщил в телеобращении к нации президент островного государства Никос Анастасиадис. Исключение сделано для студентов, которые обучаются в кипрских вузах, и иностранцев, у которых есть профессиональные обязательства, подтвержденные разрешением, выданным компетентным министерством.



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