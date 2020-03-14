Украина с 17 марта полностью отменит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он отметил, что сухопутное и морское сообщения продолжат работать, поэтому граждане страны смогут вернуться на родину.

На Украине, по официальным данным, зарегистрирован один смертельный случай заражения коронавирусной инфекцией.