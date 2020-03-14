Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал степень готовности России к пандемии коронавируса

Бизнесмен написал в своём телеграм-канале, что, если эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведёт к последствиям для власти более серьёзным, чем развал страны в 1991 году», — Дерипаску цитирует сайт Bell. Как выразился предприниматель, «пока не поздно», в России надо ввести «полный карантин» — «это не паника, не проявление беспомощности, а единственное правильное решение», подчеркнул миллиардер.
2020-03-14T00:04:00+03:00
2020-03-14T00:04:49+03:00
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00:04, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…