Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал степень готовности России к пандемии коронавируса

Бизнесмен написал в своём телеграм-канале, что, если эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведёт к последствиям для власти более серьёзным, чем развал страны в 1991 году», — Дерипаску цитирует сайт Bell. Как выразился предприниматель, «пока не поздно», в России надо ввести «полный карантин» — «это не паника, не проявление беспомощности, а единственное правильное решение», подчеркнул миллиардер.