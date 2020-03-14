Россия с 16 марта запрещает полёты в страны ЕС, за исключением рейсов в европейские столицы и чартеров

Аналогичные правила вводятся в отношении полётов в Норвегию и Швейцарию. Регулярные рейсы, которые останутся в расписании, переведут в терминал F аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Это большой удар для туриндустрии, сказал в интервью «Эху Москвы» первый вице-президент ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

В России на этот момент подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших недавно посещали страны Европы.