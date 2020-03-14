Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса

Американский лидер также объявил о решении закупить большое количество нефти для стратегического запаса США. Во время выступления американского лидера мировые цены на нефть ускорили темпы роста. Индексы США закрылись коррекционным ростом до семи целых семи десятых процента после обвала днём ранее на 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.