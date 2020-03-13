Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад попрощался с болельщиками

31-летний французский биатлонист объявил о завершении карьеры. На своей странице в фейсбуке он поблагодарил свою семью, соперников и товарищей по команде и всех, кто за него болел. Последним стартом Фуркада должна стать субботняя гонка преследования в Финляндии, которая досрочно завершает программу Кубка мира из-за коронавируса.