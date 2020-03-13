В США объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом до 50 миллиардов долларов. Он также сообщил, что Соединённые штаты закупят большой объём нефти для стратегического резерва, пользуясь низкими ценами. Основные американские фондовые индексы ускорили темпы роста до 5-6% на фоне выступления президента США.