В США объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом до 50 миллиардов долларов. Он также сообщил, что Соединённые штаты закупят большой объём нефти для стратегического резерва, пользуясь низкими ценами. Основные американские фондовые индексы ускорили темпы роста до 5-6% на фоне выступления президента США.
2020-03-13T23:01:00+03:00
2020-03-13T23:03:20+03:00
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23:01, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…