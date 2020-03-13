Россия, Украина и Польша этим вечером объявили об ограничении авиасообщения с другими государствами

Решения приняты из-за пандемии коронавируса. Наша страна с понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Сохранятся лишь регулярные рейсы в столичные города Европы из Шереметьево, а также чартеры. На какой период вводятся меры пока неизвестно. Власти Украины и Польши, сообщили, что закрывают границы для иностранцев. Польша – на 10 дней, Украина, по меньшей мере, на 2 недели.
2020-03-13T22:30:00+03:00
2020-03-13T22:30:31+03:00
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22:30, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…