Россия, Украина и Польша этим вечером объявили об ограничении авиасообщения с другими государствами

Решения приняты из-за пандемии коронавируса. Наша страна с понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Сохранятся лишь регулярные рейсы в столичные города Европы из Шереметьево, а также чартеры. На какой период вводятся меры пока неизвестно. Власти Украины и Польши, сообщили, что закрывают границы для иностранцев. Польша – на 10 дней, Украина, по меньшей мере, на 2 недели.