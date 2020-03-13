Одиночные пикеты против обнуления сроков президента России проходят в Москве

Один человек задержан.

Протестующие против поправок в Конституцию, которые уже поддержали во всех российских региональных парламентах, выстроились в цепь одиночных пикетов по внешней стороне Бульварного кольца. Они стояли примерно в пятидесяти метрах друг от друга, чтобы не нарушать закон о проведении уличных мероприятий. На плакатах у них было написано «он нам не царь», «нет» и слово «обнулись» с двумя точками над буквой О. Именно с последним транспорантом стояла активистка Александра Попова, которую задержали полицейские. Интернет-издание «МБХ-Медиа» пишет, что её отвезли в отделение для установления личности, потому что она отказалась предъявить паспорт.

В телеграмм-канале #метропикет, где собирали участников акции, уже поблагодарили собравшихся за то, что они вышли на улицу, несмотря на дождь. В сложившихся условиях это было необходимо, сказал «Эху» один из авторов этой идеи Михаил Плетнёв. Среди участников акции сегодня были политик Дмитрий Гудков, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло.

Серия одиночных пикетов c теми же требованиями прошла сегодня и в Санкт-Петербурге. Там задержали двоих человек. Полицейские посчитали, что на их плакатах были оскорбления в адрес президента.