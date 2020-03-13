Мартен Фуркад объявил об окончании карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. «Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Я вспоминаю места, лица, эмоции которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились. Я оставляю часть своей жизни позади», — написал 31-летний Фуркад.
2020-03-13T22:03:00+03:00
2020-03-13T22:12:42+03:00
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22:03, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…