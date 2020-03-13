Мартен Фуркад объявил об окончании карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. «Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Я вспоминаю места, лица, эмоции которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились. Я оставляю часть своей жизни позади», — написал 31-летний Фуркад.