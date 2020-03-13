Департамент образования Москвы рекомендовал частным школам с понедельника уйти на двухнедельный карантин. Об этом рассказала «Эху» основатель школы профессий будущего КрашПро Наргиз Асадова. Она отметила, что речь идёт именно о частных школах и назвала это решение странным.
Асадова предположила, что закрытие государственных школ чиновники будут откладывать до тех пор, пока объявить карантин не попросят родители, что позволит переложить ответственность на плечи граждан.
Департамент образования Москвы рекомендовал частным школам с понедельника уйти на двухнедельный карантин
Департамент образования Москвы рекомендовал частным школам с понедельника уйти на двухнедельный карантин. Об этом рассказала «Эху» основатель школы профессий будущего КрашПро Наргиз Асадова. Она отметила, что речь идёт именно о частных школах и назвала это решение странным.