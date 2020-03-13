Департамент образования Москвы рекомендовал частным школам с понедельника уйти на двухнедельный карантин. Об этом рассказала «Эху» основатель школы профессий будущего КрашПро Наргиз Асадова. Она отметила, что речь идёт именно о частных школах и назвала это решение странным.

Асадова предположила, что закрытие государственных школ чиновники будут откладывать до тех пор, пока объявить карантин не попросят родители, что позволит переложить ответственность на плечи граждан.