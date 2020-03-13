Россия ограничивает авиасообщение с Европой

Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Сохранятся лишь регулярные рейсы в столичные города и чартеры. При этом оставшиеся регулярные рейсы будут переведены в терминал F аэропорта Шереметьево, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

В Российском союзе туриндустрии уже сказали, что это грозит волной банкротств туроператоров. По словам пресс-секретаря Ирины Тюриной, туризм в полном тупике. Очень серьёзным ударом для отрасли в интервью «Эху» ситуацию назвал и первый вице-президент ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Канторович отметил, что сейчас с правительством обсуждается вопрос об освобождении туроператоров от налогов до конца года и о временной отмене обязательных взносов. По словам вице-президента ассоциации, это должно помочь пережить кризис.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 136 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения сегодня объявила, что центром пандемии стала Европа. В России, по официальным данным, зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом.