Посол КНР вызван в Госдепартамент США после предположений китайского МИДа о происхождении коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters. Представитель МИДа Китая сказал, что вирус в город Ухань могли завезти американские военнослужащие. От посла потребовали объяснений.