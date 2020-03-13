В Петербурге задержали участника акции против поправок в Конституцию

Дмитрий Васильев стоял у метро Невский проспект с плакатом «Обнулите сроки политзекам, а Путину дайте пожизненный срок». Сайт «Медиазона» пишет, что задержан еще один участник пикета – Павел Чупрунов. Обоих забрали в отдел полиции.