В РЖД разрешили пассажирам возвращать «невозвратные» билеты

Российские железные дороги из-за отмены мероприятий на фоне распространения коронавируса разрешили пассажирам возвращать так называемые «невозвратные» билеты. Это можно будет сделать с завтрашнего дня и до 10 апреля, — сообщила пресс-служба компании. Пассажирам, которые приобрели невозвратные билеты по тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, предлагают обратиться в кассы.