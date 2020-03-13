В РЖД разрешили пассажирам возвращать «невозвратные» билеты

Российские железные дороги из-за отмены мероприятий на фоне распространения коронавируса разрешили пассажирам возвращать так называемые «невозвратные» билеты. Это можно будет сделать с завтрашнего дня и до 10 апреля, — сообщила пресс-служба компании. Пассажирам, которые приобрели невозвратные билеты по тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, предлагают обратиться в кассы.
2020-03-13T21:31:00+03:00
2020-03-13T21:37:28+03:00
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21:31, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…