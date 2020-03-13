Россия с 16 марта ограничивает авиасообщения со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией

Решено сохранить лишь регулярные рейсы в столицы европейских стран, а также чартеры. Об этом сообщил оперативный штаб. Решение принято из-за распространения коронавируса. В штабе отмечают, что Великобритании ограничения пока не коснутся. На какой период вводятся меры — неизвестно.