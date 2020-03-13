Власти Москвы рекомендовали частным школам уйти на карантин

Правительство Москвы рекомендовало частным школам с понедельника уйти на двухнедельный карантин. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель центра дополнительного образования «Школа профессий будущего CrushPRО» Наргиз Асадова со ссылкой на соответствующий документ.

«Сегодня правительство Москвы разослало всем частным школам рекомендацию закрыть учреждения на две недели. Это не требование, а именно рекомендация. Таким образом перекладывается ответственность за это решение на руководство частных школ», — отметила она.

Асадова недоумевает, почему речь идет именно о частных школах, в каждой из которых учатся 300-500 человек, и почему не закрывают государственные школы, где учатся тысячи детей. «Видимо, власти рассчитывают таким образом запустить волну паники среди населения, чтобы оно оказало давление на директоров государственных школ. В результате будет ситуация, что не по распоряжению правительства, которое берет на себя ответственность, а по требованию населения, госшколы тоже закроются. И непонятно, кто будет платить зарплаты учителям в такой ситуации», — предполагает Асадова.

13 марта стало известно, что в Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус. Ребенок в настоящее время находится в инфекционной больнице. Всего в столице выявлено 24 случая заражения вирусом.