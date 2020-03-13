Деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, перечисляются в Пенсионный фонд России, — утверждается в докладе Минфина. Об этом со ссылкой на проект документа, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии, сообщает газета «Коммерсантъ». В тексте говорится, что в бюджет Пенсионного фонда также идут деньги, вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. О какой сумме идет речь – не уточняется.
2020-03-13T21:02:00+03:00
2020-03-13T21:04:57+03:00
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21:02, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…