Деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, перечисляются в Пенсионный фонд России, — утверждается в докладе Минфина. Об этом со ссылкой на проект документа, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии, сообщает газета «Коммерсантъ». В тексте говорится, что в бюджет Пенсионного фонда также идут деньги, вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. О какой сумме идет речь – не уточняется.