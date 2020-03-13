На Бульварном кольце этим вечером проходят пикеты против поправок в Конституцию

Как пишет сайт ОВД-Инфо, не обошлось без задержаний. У памятника Грибоедову забрали в автозак участницу акции Александру Попову. Она выступала против обнуления президентских сроков Владимира Путина, держа в руках плакат с надписью «Обнулись». Как уточняет сайт «МБХ медиа», Попова назвала свои паспортные данные, но отказалась предъявить документы. Силовики забрали ее для установления личности.
2020-03-13T21:02:00+03:00
2020-03-13T21:04:12+03:00
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21:02, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…