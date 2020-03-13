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21:02, 13 марта 2020

На Бульварном кольце этим вечером проходят пикеты против поправок в Конституцию

Как пишет сайт ОВД-Инфо, не обошлось без задержаний. У памятника Грибоедову забрали в автозак участницу акции Александру Попову. Она выступала против обнуления президентских сроков Владимира Путина, держа в руках плакат с надписью «Обнулись». Как уточняет сайт «МБХ медиа», Попова назвала свои паспортные данные, но отказалась предъявить документы. Силовики забрали ее для установления личности.



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