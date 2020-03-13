Федеральная антимонопольная служба возбудила третье дело о завышении цен на медицинские маски. Об этом сообщил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, — передает агентство «Интерфакс». Он уточнил, что дела возбуждены в Петербурге, Красноярске и Удмуртии. При этом Тенишев полагает, что ситуация с ценами на маски в большинстве регионов стабилизировалась.