Палата общин парламента Канады проголосовало за прекращение работы на пять недель в целях ограничения распространения коронавируса. Об этом сообщил лидер правящей партии Пабло Родригес. Он уточнил, что, если ситуация в стране потребует принятия экстренных решений, парламентарии выйдут на работу. Меры введены на фоне новостей об отправке на карантин премьер-министра Канады и его супруги. У самого Джастина Трюдо симптомов коронавируса нет – заболела его жена.