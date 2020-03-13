Палата общин парламента Канады проголосовало за прекращение работы на пять недель в целях ограничения распространения коронавируса. Об этом сообщил лидер правящей партии Пабло Родригес. Он уточнил, что, если ситуация в стране потребует принятия экстренных решений, парламентарии выйдут на работу. Меры введены на фоне новостей об отправке на карантин премьер-министра Канады и его супруги. У самого Джастина Трюдо симптомов коронавируса нет – заболела его жена.
2020-03-13T21:01:00+03:00
2020-03-13T21:03:29+03:00
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21:01, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…