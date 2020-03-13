Ситуация с ограничением авиасообщения с Евросоюзом грозит волной банкротств туроператоров. Об этом предупредила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Агентству ТАСС она сказала, что аннуляции туров идут по всем направлениям и туризм в полном тупике. Как выразилась Тюрина, ситуация может оказаться покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014-ом году.