Ситуация с ограничением авиасообщения с Евросоюзом грозит волной банкротств туроператоров. Об этом предупредила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Агентству ТАСС она сказала, что аннуляции туров идут по всем направлениям и туризм в полном тупике. Как выразилась Тюрина, ситуация может оказаться покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014-ом году.
2020-03-13T21:01:00+03:00
2020-03-13T21:02:47+03:00
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21:01, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…