Россия ограничивает авиасообщение со странами Европы

О решении объявил оперативный штаб. С понедельника вводятся ограничения на перелеты из России в страны ЕС, а также Швейцарию и Норвегию. Исключения будут сделаны для регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево и для чартерных рейсов. На какой период вводятся ограничения – пока неизвестно.