Россия ограничивает авиасообщение со странами Европы

О решении объявил оперативный штаб. С понедельника вводятся ограничения на перелеты из России в страны ЕС, а также Швейцарию и Норвегию. Исключения будут сделаны для регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево и для чартерных рейсов. На какой период вводятся ограничения – пока неизвестно.
2020-03-13T21:00:00+03:00
2020-03-13T21:06:17+03:00
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21:00, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…