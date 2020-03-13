Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Ньюсуан». «С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского (сообщения), в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства», — сказал он. На уточняющий вопрос о том, останутся ли открытыми пункты пересечения границы железнодорожным, автомобильным и морским транспортом Разумков ответил, что «по состоянию на сегодня ситуация именно такая». Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге в пятницу, что Украина через 48 часов закроет на две недели въезд для иностранных граждан. При этом он подчеркнул, что «граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться» на родину. В Мининфраструктуры страны уточнили при этом, что указанный запрет не будет касаться международных перевозок, — сообщает ТАСС.
2020-03-13T20:41:00+03:00
2020-03-13T20:43:30+03:00
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20:41, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…