Власти Петербурга отказали в согласовании митингов против поправок в Конституцию

Заявки подавали Либертарианская партия и «Открытая Россия». Они рассчитывали провести акции на площади Ленина и Марсовом поле 21 и 22 марта. Комитет по законности и правопорядку ответил, что площадь Ленина уже занята другим мероприятием, а на Марсовом поле ведутся технические работы. Митинги против поправок в Конституцию не согласовывают и в Москве. Чиновники либо не объясняют причину, либо ссылаются на угрозу распространения коронавируса.