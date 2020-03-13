Власти Петербурга отказали в согласовании митингов против поправок в Конституцию

Заявки подавали Либертарианская партия и «Открытая Россия». Они рассчитывали провести акции на площади Ленина и Марсовом поле 21 и 22 марта. Комитет по законности и правопорядку ответил, что площадь Ленина уже занята другим мероприятием, а на Марсовом поле ведутся технические работы. Митинги против поправок в Конституцию не согласовывают и в Москве. Чиновники либо не объясняют причину, либо ссылаются на угрозу распространения коронавируса.
2020-03-13T20:31:00+03:00
2020-03-13T20:33:02+03:00
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20:31, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…