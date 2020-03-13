Московские больницы из-за коронавируса перестали пускать посетителей

Постановление выпустила главный санитарный врач столицы Елена Андреева, — пишет РБК. О выполнении распоряжения уже отчитались ряд столичных медицинских учреждений. Так, например, главврач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин сказал РБК, что введен карантин, ограничены партнерские роды и дни открытых дверей.
2020-03-13T20:31:00+03:00
2020-03-13T20:32:33+03:00
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20:31, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…