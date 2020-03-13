Московские больницы из-за коронавируса перестали пускать посетителей

Постановление выпустила главный санитарный врач столицы Елена Андреева, — пишет РБК. О выполнении распоряжения уже отчитались ряд столичных медицинских учреждений. Так, например, главврач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин сказал РБК, что введен карантин, ограничены партнерские роды и дни открытых дверей.