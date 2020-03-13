В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек. Об этом заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 14 955, сообщил он. Ранее сообщалось о 1016 жертвах и 12 839 заразившихся, напоминает ТАСС.