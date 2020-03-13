В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек. Об этом заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 14 955, сообщил он. Ранее сообщалось о 1016 жертвах и 12 839 заразившихся, напоминает ТАСС.
2020-03-13T20:15:00+03:00
2020-03-13T20:16:24+03:00
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20:15, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…