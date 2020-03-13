Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Ограничения распространятся на все рейсы, кроме чартеров и регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза.

Это сообщает «Интерфакс». Кроме того, авиасообщение ограничат со Швейцарией и Норвегией, останутся лишь рейсы в столицы стран и чартеры для вывоза россиян, которые уже там находятся. «В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени: с территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского Союза и в обратном направлении», — говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Данные меры связаны с борьбой с распространением коронавируса. Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию.