Ситуация с безопасностью на Балтике ухудшилась до повышенного уровня риска военных инцидентов и вооруженной конфронтации. Об этом говорится в заключении службы внешней разведки Швеции, — передает агентство Associated Press со ссылкой на документ. В нем отмечается, что на ситуацию в области политики и безопасности в регионе влияет динамика отношений между Соединенными Штатами, Китаем, Россией и Европейским Союзом.
2020-03-13T20:03:00+03:00
2020-03-13T20:05:50+03:00
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20:03, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…