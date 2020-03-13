Ситуация с безопасностью на Балтике ухудшилась до повышенного уровня риска военных инцидентов и вооруженной конфронтации. Об этом говорится в заключении службы внешней разведки Швеции, — передает агентство Associated Press со ссылкой на документ. В нем отмечается, что на ситуацию в области политики и безопасности в регионе влияет динамика отношений между Соединенными Штатами, Китаем, Россией и Европейским Союзом.