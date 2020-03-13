Соединенные Штаты готовы немедленно начать поставки Минску нефти по рыночным ценам

Об этом сказал госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой белорусского МИДа Владимиром Маккеем. Содержание разговора передает агентство ТАСС. Помимо прочего, дипломаты обсуждали улучшение бизнес-отношений. Не исключено, что в этом году в Минск приедет высокопоставленная американская делегация обсуждать вопросы торговли.