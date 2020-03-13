Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода – до 15 сентября. Об этом говорится на сайте Совета ЕС. Санкции были введены летом 2014-го года, за действия, которые, по данным Евросоюза, дестабилизировали ситуацию на Украине.