Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу, если об этом попросит УЕФА. Об этом рассказал вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко.
Вчера французская газета L'Equipe написала, что Евро 2020 вообще могут отменить из-за пандемии коронавируса. Матчи чемпионата Европы в этом году должны пройти в двенадцати городах, в том числе, в Санкт-Петербурге.
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу, если об этом попросит УЕФА
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу, если об этом попросит УЕФА. Об этом рассказал вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко.