Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу, если об этом попросит УЕФА. Об этом рассказал вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко.

Вчера французская газета L'Equipe написала, что Евро 2020 вообще могут отменить из-за пандемии коронавируса. Матчи чемпионата Европы в этом году должны пройти в двенадцати городах, в том числе, в Санкт-Петербурге.