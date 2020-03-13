Более 13 тысяч москвичей решили самоизолироваться после возвращения из стран с неблагоприятной обстановкой

Более тринадцати тысяч москвичей решили самоизолироваться после возвращения из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову. Она отметила, что эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Всех, кто возвращается из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, Ракова попросила позвонить на горячую линию и оставаться дома в течение двух недель.