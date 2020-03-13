Более 13 тысяч москвичей решили самоизолироваться после возвращения из стран с неблагоприятной обстановкой

Более тринадцати тысяч москвичей решили самоизолироваться после возвращения из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову. Она отметила, что эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Всех, кто возвращается из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, Ракова попросила позвонить на горячую линию и оставаться дома в течение двух недель.
2020-03-13T20:01:00+03:00
2020-03-13T20:04:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605244-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 13 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…