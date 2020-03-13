ВОЗ объявила о перемещении эпицентра пандемии коронавируса в европейские страны

Всемирная организация здравоохранения объявила о перемещении эпицентра пандемии коронавируса в европейские страны. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, сейчас на европейские страны приходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китай. По словам Гебрейесуса, в мире сейчас более ста тридцати тысяч зараженных. Напомним, российские власти, по данным на сегодняшний вечер, подтвердили 45 случаев.