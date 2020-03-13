ВОЗ объявила о перемещении эпицентра пандемии коронавируса в европейские страны

Всемирная организация здравоохранения объявила о перемещении эпицентра пандемии коронавируса в европейские страны. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, сейчас на европейские страны приходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китай. По словам Гебрейесуса, в мире сейчас более ста тридцати тысяч зараженных. Напомним, российские власти, по данным на сегодняшний вечер, подтвердили 45 случаев.
2020-03-13T20:00:00+03:00
2020-03-13T20:03:16+03:00
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20:00, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…