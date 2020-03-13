Фонд «Иннопрактика», возглавляемый Екатериной Тихоновой, начал искать сотрудника, который будет писать поздравления

Фонд «Иннопрактика», возглавляемый Екатериной Тихоновой, начал искать сотрудника, который будет писать поздравительные открытки. Об этом сообщает сайт «Открытые медиа». Вакансию журналисты сайта обнаружили у популярного сервиса, предлагающего работу. В тексте говорилось, что сотрудник должен иметь опыт написания поздравительных текстов и быть уверенным пользователем мессенджера Telegram, который в России постановили заблокировать. После того, как журналисты пообщались с кадровой службой «Иннопрактики», вакансия была удалена. Тихонову, возглавляющую фонд, называют младшей дочерью президента Владимира Путина.