Текущая неделя оказалась худшей для российского рынка акций, как минимум, за десятилетие. Индекс Мосбиржи потерял почти 15% вслед за обвалом нефти и мировых рынков. Об этом пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов. Предыдущие сильные падения пришлись на сентябрь 2011-го, когда индекс Мосбиржи обвалился более чем на 12%, и на март 2014-го. Тогда падение составило почти 12%.
2020-03-13T19:31:00+03:00
2020-03-13T19:33:08+03:00
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19:31, 13 марта 2020
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