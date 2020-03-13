Текущая неделя оказалась худшей для российского рынка акций, как минимум, за десятилетие. Индекс Мосбиржи потерял почти 15% вслед за обвалом нефти и мировых рынков. Об этом пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов. Предыдущие сильные падения пришлись на сентябрь 2011-го, когда индекс Мосбиржи обвалился более чем на 12%, и на март 2014-го. Тогда падение составило почти 12%.