Лаборатория Касперского предупредила о риске киберугроз при переводе сотрудников на дистанционную работу

Лаборатория Касперского предупредила о возрастающем риске киберугроз при переводе сотрудников на дистанционную работу. В компании пояснили, что к офисной инфраструктуре начнет подключаться значительно больше потенциально зараженных устройств. Дополнительные меры безопасности потребуются, прежде всего, организациям, которые ранее не настраивали удаленный доступ или практически не пользовались им.

На фоне пандемии коронавируса некоторые компании, в частности, «Яндекс» рекомендовали своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и в основном работать из дома.