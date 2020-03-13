В Москве и Петербурге зарегистрированы случаи заражения коронавирусом школьниц

В столице заболела девочка-подросток, которая 2 и 3 марта была на учебе, а затем лечилась дома. После того, как стало известно, что у ребенка подозрение на коронавирус, закрыли на карантин класс, а затем и всю школу. Об этом сообщает оперативный штаб, номер учебного заведения не приводится.

В Петербурге диагноз поставили десятилетней девочке, которая неделю назад вернулась из Австрии. Спустя три дня ее родители вызвали врачей.

Всего в России, по последним данным, зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом.