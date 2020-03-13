Участковому в Оренбургской области, обвиняемому в пытках, разрешили гулять, несмотря на домашний арест

Участковому в Оренбургской области, обвиняемому в пытках, разрешили гулять по 8 часов в день, несмотря на домашний арест.

Сергея Павлова обвиняют в применении электрошокера к двум задержанным братьям, которых отец обвинил в краже 5000 рублей. Полицейский свою вину не признает. С конца сентября участковый содержится под домашним арестом. Живет он в частном доме, и зимой суд разрешил ему длительные прогулки, так как в семье кроме него якобы больше не кому было чистить снег.

Такие условия ареста считают неприемлемыми юристы «Комитета против пыток», которые представляют в суде интересы потерпевших.

На этой неделе, во время очередного заседания по мере пресечения, правозащитники настаивали на сокращении времени прогулок, но суд в этом им отказал, рассказала «Эху» юрист комитета Альбина Мударисова: «Согласно предыдущим судебным решениям, у него имелось 4 часа до обеда и 4 часа после беда. Он мог гулять по территории своего двора. И обосновывали они раньше это тем, что сейчас зима, что ему нужно снег убирать. Мы просили, чтобы они, все-таки, немножко сократили ему это количество часов – 2 часа до обеда и 2 часа после. Но они нам возразили, сказали, что зима у них еще идет, что весна к ним не пришла. И потом завершили тем, что им нужно саженцы сажать.

В «Комитете против пыток» отмечают, что полицейский Сергей Павлов от работы отстранен, но продолжает получать зарплату.

Под домашним арестом полицейский будет еще до середины мая.