В результате урагана в Москве погиб человек

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он выразил соболезнования семье погибшего.

По данным источников агентства «Интерфакс», на улице Первая Мясниковская в восточном округе дерево упало на автомобиль, в котором был человек. В результате он скончался. Кроме того, известно как минимум о трех пострадавших. Это пятидесятивосьмилетний мужчина, на которого упал забор, и две женщины тридцати четырех и тридцати шести лет, пострадавших из-за падения дерева и рекламной конструкции, — добавил источник.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства сказали, что ураган в Москве повалил более двухсот деревьев и повредил почти пятьдесят автомобилей. Чиновники говорят, что в городе продолжает действовать повышенный уровень опасности и призывает не выпускать сегодня на прогулку детей.