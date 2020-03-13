У президента Бразилии обнаружили коронавирус, — утверждает местная пресса. Сам Жаир Болсонару говорит, что это фейк ньюс.

Жаир Болсонару призвал в своём твиттере не верить фейкам и подчеркнул, что коронавируса у него нет. До этого местная газета Jornal O Dia со ссылкой на свой источник в администрации президента писала, что болезнь у главы государства выявили первичные тестирования. Проверить его решили после того, как коронавирус выявили у одного из сотрудников его аппарата. Недавно оба этих человека посещали США, где встречались с президентом Дональдом Трампом, но в Белом доме заявляют, что не намерены проводить тестирования, так как у них не было тесного контакта с Болсонару.

Тем временем коронавирус нашли и в семье премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В его администрации заявили, что новую болезнь выявили у жены главы государства, и сейчас они вместе с семьей находятся на карантине.



Еще до этого коронавирус выявили и у члена правительства Австралии. Этим утром министр внутренних дел подтвердил, что врачи выявили у него наличие заболевания после того, как тот пожаловался на боль в горле и температуру.

С конца декабря прошлого года новый коронавирус выявили уже более чем в ста двадцати странах. Всемирная организация здравоохранения называет происходящее пандемией.