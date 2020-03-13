Трамп намерен объявить режим ЧС в США

Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса нового вида. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на два источника. Введение режима ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам и муниципалитетам, поясняет Блумберг. Ранее американский лидер сообщил на своей странице в «Твиттере», что намерен провести в 15:00 (22:00 мск) в Белом доме пресс-конференцию, посвященную коронавирусу, — уточняет ТАСС.
2020-03-13T18:47:00+03:00
2020-03-13T18:48:56+03:00
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18:47, 13 марта 2020
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