Трамп намерен объявить режим ЧС в США

Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса нового вида. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на два источника. Введение режима ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам и муниципалитетам, поясняет Блумберг. Ранее американский лидер сообщил на своей странице в «Твиттере», что намерен провести в 15:00 (22:00 мск) в Белом доме пресс-конференцию, посвященную коронавирусу, — уточняет ТАСС.